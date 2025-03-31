Авторынок России покинул пятерку европейских лидеров

По сравнению с началом года отечественный автомобильный рынок опустился на одну ступень. В январе Россия заняла пятое место по объему продаж среди стран Европы, но последний зимний месяц был менее успешным. При этом топ-1 остался прежним — позицию лидера сумела удержать Германия.

У нас просели продажи по итогам февраля

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АСЕА (Европейская ассоциация автопроизводителей). В феврале на родине Mercedes-Benz и BMW удалось реализовать 203 434 машины, при этом показатели опустились на 6,4% по сравнению с прошлым годом. Второе место в рейтинге досталось Франции, где раскупили 141 570 автомобилей. Зафиксирована небольшая просадка в 0,7%. Третьей идет Италия за счет 138 020 проданных «железных коней», этот рынок в минусе на 6,2%.

В Испания, которая стала четвертой, напротив, наблюдается 11-процентный подъем. Местные дилеры передали покупателям 90 327 машин. На пятом месте расположилась Великобритания, где автомобили разошлись тиражом в 84 054 экземпляра. Туманный Альбион съехал на 1%, если оглядываться на цифры 2024-го.

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