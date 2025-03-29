Привычные автобренды возвращаются, цены на бензин растут, китайские «электрички» наступают: итоги недели

Минувшая неделя, с одной стороны, не порадовала отечественных автолюбителей громкими автопремьерами, эпохальными событиями в автопроме и на авторынке, но с другой — довольно ярко обозначила главные проблемы и ожидания моторизованных россиян. Главными из которых стало продолжающееся падение продаж новых авто, рост цен на моторное топливо и уже нестерпимое ожидание возвращения в РФ приличных автостроителей. Причем градус этого ожидания был повышен на самом высоком уровне.

Так, выступая перед депутатами Госдумы, глава Правительства РФ Михаил Мишустин уже весьма четко сформулировал условия, на которых в страну впустят сбежавшие автобренды. Хотя, если точнее, он рассказал, по сути, о том, кого точно к нам не пустят, ну или разрешат вернуться в весьма отдаленной перспективе.

Итак, премьер заявил, что «прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Те, кто ушли под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться — почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане — это также важно».

То есть если говорить об автомобильной отрасли, то речь идет, в первую очередь, о японских, корейских и французских (за исключением Renault) производителях, не хлопавших дверью, не делавших громких заявлений и продолжавших потихоньку работать у нас. А вот так называемой большой немецкой тройке в обозримой перспективе у нас ничего не светит.

Фото globallookpress.com

Но, пожалуй, главное в заявлении Мишустина — сам факт, что чиновник такого уровня его сделал. Это свидетельствует о том, что все решения, похоже, уже приняты, и привычные имена на прилавках, в том числе и автодилерских, мы увидим даже скорее, чем ожидали. Другой вопрос, смогут ли те же Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, Peugeot и Citroёn, заняв своей продукцией покинутые дилерские центры, повлиять на ситуацию на авторынке?

Ведь в нынешних условиях вряд ли они смогут демпинговать, то есть стоимость их авто будет сопоставима с китайскими аналогами, спрос на которые резко упал. Достаточно сказать, что на минувшей неделе аналитики агентства «Автостат» зафиксировали падение спроса даже на столь популярные у нашей моторизованной братии кроссоверы и внедорожники.

Если доля их продаж в первые два месяца 2024-го составляла более 70% в общем объеме реализаций новых машин, то за аналогичный период 2025-го она упала до 66%.

И россияне активно переключились на седаны отечественной сборки и сопоставимые с ними «поднебесные» аналоги, которых, в отличие от SUV, у нас представлено не так уж и много. Возможно, это и не самый показательный «штрих к портрету», но довольно точно свидетельствующий о положении дел на рынке.

Фото портала АвтоВзгляд.

Кстати, о седанах. В минувший вторник стали известны цены на такую новинку рынка как GAC Empow. Автомобиль вооружен 170-сильный турбомотором, агрегатированным с 7-диапазонным преселективом, хотя по части опций комфорта и безопасности воображение не поражает. При этом авто обойдется минимум в 2 999 000 рублей, что явно не вызовет покупательского ажиотажа.

Одновременно с ним на просторах нашей необъятной засветился и Kia K3 2025 модельного года — китайский аналог некогда популярного у нас Rio. Так даже эта машина с 115-сильным бензиновым 1,5-литровым движком, работающим в паре с вариатором, стоит 3 000 000 рублей. Это все к тому, что милостей от возвращающихся к нам брендам ждать не стоит — прайсы по-прежнему останутся космическими.

И на этом фоне довольно странными выглядят продолжающиеся у нас «электрические игрища». В Россию официально пришла марка Lixiang (Li Auto), дистрибутором которой выступает компания Sinomach Auto. На что рассчитывает производитель у нас — совершенно непонятно, если учесть, что цена даже самой бюджетной его модели — кроссовера L6 — колеблется, в зависимости от комплектации, в диапазоне 4,7-5,8 млн. рублей.

Столь же необъяснимым выглядят и продолжающиеся потуги бренда Exlantix «привить» россиянам любовь к «электричкам» и «гибридам». Однако представители марки заявили на днях, что уже в апреле начнут продажи кроссовера ET, а летом — и седана ES. Про первый известно, что он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л с парой электромоторов. Установленный на передней оси выдает 145 кВт, на задней — 195 кВт. Запас хода — до 1180 км, разгон до «сотни» — 4,8 секунды. О втором сведений меньше, но заявлено, что он выезжает из первой «сотни» за 3,7 сек., а гибридной модификации требуется на это 4,3 сек.

Фото производителя.

И все бы хорошо, если не цены. За гибридный Exlantix ES будут просить минимум 6 млн «деревянных», а за электрический — 6,3. «Гибрид» ET обойдется никак не меньше 7 млн, а электрический — 7,3 млн. Но и это, однако, не все новости с «инновационных» полей.

Завалить нас гибридными авто, причем — российской сборки, планируют марки Exeed и Voyah. Первая намерена локализовать модели RX и VX. Ожидается, что в движение их будут приводить две гибридные системы. Обе построены на основе 143-сильного классического турбодвигателя объемом 1,5 л., а пиковая отдача составит 162 и 223 л.с., соответственно. Про их стоимость пока ничего неизвестно, но если учесть, что прайсы VX на честном ДВС начинаются от 5 млн, то, как говорится, делайте выводы.

Что касается второй, то она (в дополнение к кроссоверу Voyah Free и минивэну Voyah Dream) ставит на конвейер липецкого завода «Моторинвест» четырехдверку Passion. При этом старт продаж новинки рынка запланирован на апрель по цене около 5 000 000 рублей с учетом скидок. И кому, спросим еще раз, все это «великолепие» по карману?

Особенно если учесть, что в стране, как и раньше, более половины всех транспортных средств, включая подержанные, приобретается в кредит. А судя по свежей информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), желающих взять машину на заемные средства в стране все меньше. Да и берут граждане минимальные суммы, то есть явно не на покупку дорогущих «зеленых» авто. Так, средний размер автокредита составляет на текущий момент 1 230 000 рублей. Не до жиру, как говорится...

Фото портала АвтоВзгляд.

Да и с чего жировать, если даже эксплуатация уже имеющихся автомобилей выходит их владельцам в копеечку? Вот, например, цены на бензин за три первых месяца года уже поднялись на 1,5%: темпы подорожания в два с лишним раза опережают показатели прошлого года, между тем как сезонный пик повышенного спроса еще впереди.

Ситуация настолько остра, что сразу две думские фракции высказали по этому поводу свою озабоченность. В частности, депутат Миронов («Справедливая Россия») призвал правительство законодательно ограничить рост цен на бензин официальным показателем инфляции. А его коллега Нилов (ЛДПР) обратился к Федеральной антимонопольной службе спросьбой «изучить аномалию механизмов ценообразования лидерами отрасли на фоне укрепления рубля».

По словам г-на Нилова, цены росли во время роста курса доллара. Однако сейчас рубль по отношению к американской валюте укрепился, однако «фактически замерзшие на прежних показателях цены при этом позитивную рублевую динамику игнорируют». «Цены — под контроль!» — добавил депутат.

И хотя подобные призывы народных избранников, как и чаяния простых смертных редко когда доходят до горних властных высей, но будем надеяться на лучшее. А что нам еще остается?..