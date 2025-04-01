Не только донские раки: дилеры рассказали о необычных подарках за покупку авто

На прошлой неделе по социальным сетям разлетелась забавная фотография — снимок объявления из одного дилерского центра, в котором покупателям нового автомобиля Omoda или Jaecoo пообещали в подарок целый чан донских раков. Впрочем, это далеко не единственный пример креативного бонуса, призванного стимулировать продажи.

Так, в беседе с «Российской газетой» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский рассказал, что в автосалонах этой сети покупатели могут получить сертификат на недельный тур в Египет, Турцию, Азию или на южные курорты России. А в случае электромобилей предусмотрены такие бонусы, как 140 кВт бесплатной зарядки, альбом группы AC/DC, «чтобы зарядка проходила под звуки настоящего рока», безвозмездная русификация интерфейса и прочие «банальности» типа зимних колес.

В свою очередь, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин вспоминает, что когда-то покупателям новых авто дарили мелкую бытовую технику — мультиварки, пылесосы, кофемашины. Кроме того, в качестве презента могут выступать уникальные аксессуары — те, что непросто найти в обычных магазинах. Дорогие кожаные чехлы на кресла, премиальные коврики, мультимедийные системы — все это можно получить бесплатно и сегодня. Ну и, разумеется, клиентов привлекают большими скидками на сами авто.

— В среднем дисконт составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Однако на некоторые модели снижение цены достигает даже 1 000 000 рублей, речь идет о бренде Voyah. Это разница в стоимости по сравнению с осенней. Мы говорим о скидках от импортеров и добавляем к этому дополнительные скидки от дилерского сообщества — в районе 100 000 рублей. Таким образом, скидка на новые машины сейчас может составить до 400 000 рублей, — говорит директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.