В России подешевели автомобили трех брендов

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на мониторинг, проведенный сайтом «Цена Авто». Согласно его исследованию, в случае кроссовера Exeed VX дисконт тоже оказался немаленьким. Дилеры стали предлагать премиальную модель на 350 тыс. рублей дешевле, чем прежде. Вилка цен теперь варьируется от 5 940 000 до 6 140 000 рублей.
На паркетник RX с шильдиком той же марки скинули сотню тысяч «целковых» в топе, из-за чего стоимость опустилась до 5 390 000 рублей.
Остается добавить, что «вседорожный» хэтч Solaris KRX пошедевел на 18 тыс. рублей в исполнении Prestige. Нынче за него просят 2 448 000 рублей.