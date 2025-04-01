В России подешевели автомобили трех брендов

За вторую половину марта в нашей стране ощутимее всего подешевел отечественный электрический седан Evolute i-Pro, став доступнее на 12,6%. В деньгах это выглядит более внушительно — речь идет о сумме в 360 тыс. рублей, которые вычли из прежнего прайса, составлявшего 2 850 000 рублей.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на мониторинг, проведенный сайтом «Цена Авто». Согласно его исследованию, в случае кроссовера Exeed VX дисконт тоже оказался немаленьким. Дилеры стали предлагать премиальную модель на 350 тыс. рублей дешевле, чем прежде. Вилка цен теперь варьируется от 5 940 000 до 6 140 000 рублей.

На паркетник RX с шильдиком той же марки скинули сотню тысяч «целковых» в топе, из-за чего стоимость опустилась до 5 390 000 рублей.

Остается добавить, что «вседорожный» хэтч Solaris KRX пошедевел на 18 тыс. рублей в исполнении Prestige. Нынче за него просят 2 448 000 рублей.