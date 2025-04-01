В РФ запустят единое мобильное приложение для Haval, Tank, Wey и Ora

В нашей стране появится свежее мобильное приложение, предназначенное для действующих и будущих владельцев автомобилей, произведенных концерном GWM. Новый софт создан для машин сразу четырех суббрендов китайского автогиганта — Haval, Wey, Ora и Tank. Россияне смогут скачать новинку на свои смартфоны уже этой весной.

Новое единое приложение GWM в полном объеме сохранит функционал своих программ-предшественниц. Подразумевается дистанционное управление, включая запуск мотора, манипуляции с центральным замок и настройками микроклимата. Об удаленном закрытии окон и люка беспокоиться тоже не придется, как и об определении геолокации конкретного автомобиля.

Более того, для быстрого и безболезненного перехода на новый софт аккаунты автомобилистов из старых приложений разных марок будут автоматически доступны в едином. Китайские программисты позаботились о том, чтобы все пользовательские настройки были сохранены.

О новизне гаджетов водителям переживать тоже не нужно. Для установки нового единого приложения GWM актуальны прежние минимальные системные требования к смартфону — подойдут операционные системы Android 7.0 и iOS 13.0, либо более продвинутые варианты.