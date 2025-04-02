Президент АВТОВАЗа назвал причину падения российского авторынка

По словам г-на Соколова, на продажи автомобилей в нашей стране негативно повлияло ужесточение условий для заемщиков и общих правил выдачи кредитов со стороны Банка России. Кроме того, отрицательную роль сыграли полумиллионные складские запасы иномарок.
Топ-менеджер АВТОВАЗа подчеркнул, что прошлогодние поставки автомобилей из-за рубежа, в основном «китайцев», стали поводом для беспрецедентного, но необоснованного демпинга.
В настоящее время тольяттинский автогигант находится под давлением собственного избыточного стока, но сохраняет ряд преимуществ. Они касаются не только ценообразования, но и доступности сервиса, разветвленности дилерской сети.