Внедорожник Tank 700 обзавелся новой гибридной версией в России

Новая версия рамного внедорожника Tank 700 призвана заполнить нишу между исполнениями Superior и Edition One. От первой почти полностью взят дизайн, от второй — силовая установка. Это должно стать оптимальным вариантом для любителей минималистичного экстерьера и большой мощности. Начало продаж посвежевшего внедорожника запланировано на весну текущего года, более определенных сроков пока нет.

Tank 700 в комплектации Hi-Performance оснащается «параллельной» силовой установкой, созданной по схеме подзаряжаемого гибрида. Можно рассчитывать на наддувную 354-сильную V-образную «шестерку» объемом 3,0 л. Плюс электромотор, который встроен в 9-диапазонный «автомат». Общая мощность достигает 422 л.с., а крутящий момент — 800 Нм. Пиковая суммарная отдача доходит до 517 л.с.

На разгон до «сотни» внедорожнику требуется 5,9 секунды. На борту установлена батарея емкостью 37,1 кВт*ч, дающая возможность проехать на чистом электричестве до сотни километров на одной зарядке. И не будем забывать про умный полный привод с тремя блокировками.

В плане экстерьера и оборудования свежая версия Tank 700 отличается от исполнения Superior 220-вольтовой розеткой в багажном отсеке, 22-дюймовыми колесными дисками и возможностью подключения внешних устройств мощностью до 3,3 кВт.

Двойное остекление дает автомобилю бонус к шумоизоляции, вентилируемые сиденья обогреваются и имеют встроенный массажер. Для задних пассажиров предусмотрена отдельная зона климат-контроля и тачскрин управления. Аудиосистема получила 16 динамиков. Помимо всего прочего, «рамник» имеет зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Сети впервые появилась фотография салона обновленного Tank 700.