Hongqi подвела итоги российских продаж за первый квартал 2025 года

«Поднебесная» премиум-марка Hongqi подтвердила статус одного из самых быстроразвивающихся автопроизводителей на планете. В первом квартале текущего года продажи компании выросли на 11% по сравнению с прошлым годом.

За первые три месяца 2025-го Hongqi удалось поднять свои продажи на 109 100 машин. Среди прочих китайских брендов в сегменте седанов E-класса в лидеры выбился H5, а среди кроссоверов сегмента D на родном рынке — HS5. В России обе названные модели также пользуются спросом.

За прошлый год в мире нашли своих владельцев 411 777 автомобилей с шильдиком Hongqi. Наша страна заняла второе место после Китая, россияне приобрели 7220 экземпляров. По сравнению с 2023 годом это взлет на 113%.

«Поднебесный» бренд наращивает присутствие в России поэтапно. В 2025-м компания планирует увеличить дилерскую сеть до шести десятков шоурумов, открыть официальные представительства в восточных и северо-западном регионе РФ.