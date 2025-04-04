Россиянин купил китайский авто и задолжал властям более 600 тыс. рублей

Российские автомобилисты, купившие гибриды и электрокары в этом году, начали получать доначисления по новой ставке «коммерческого» утильсбора. Среди них оказался хозяин кроссовера Lixiang L6, которому настоятельно рекомендуют уплатить в казну сотни тысяч «целковых».

Как сообщает портал Quto.ru, речь идет о сумме в 634 800 рублей. Владелец «китайца» пытается выяснить, насколько это законно. Им и его автомобилем заинтересовались представители одного из сибирских филиалов ФТС (Федеральной таможенной службы).

В 2025 году для обычных автомобилистов сохранились прежние тарифы по утильсбору. А с юрлицами все сложнее: если раньше они платили 32 600 «целковых» при покупке электрокаров и подзаряжаемых гибридов, то с 1 января планка подскочила до 667 400 рублей.

Эксперты пояснили нашим коллегам, что в 2024-м для «зеленых» машин не было понятия «коммерческого утильсбора». То есть их можно было перепродавать, раскошелившись всего лишь на 3400 рублей, как и в случае авто для личного пользования.

Но те же специалисты предупреждали, что за «железных коней», ввезенных в страну в прошлом году, но проданных в 2025-м, утильсбор начислят по свежим ставкам. В начале марта процесс стали внимательно отслеживать в ГИБДД при постановке транспорта на учет. И теперь многие россияне рискуют получить требования о доплатах.