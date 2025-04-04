Средний ценник новой российской машины вырос на 13%

В нашей стране средняя стоимость нового российского автомобиля в марте достигла отметки 1,59 млн рублей. По сравнению с прошлогодними результатами цены подскочили на 13%.

Об этом сообщает сервис «Авто.ру Оценка». Эксперты подсчитали, что в марте за китайские автомобили у россиян в среднем просили по 3,74 млн рублей или на 9% больше, чем в прошлом году.

Цены на машины, которые продаются у нас по «серым» схемам, за первый весенний месяц увеличились больше, чем на миллион «целковых». Средняя планка доросла до 9,12 млн.

В итоге за первый квартал текущего года средний ценник свеженькой «ласточки» в стране остановился на уровне результатов февраля. Больше всего за авто приходится платить в Москве. В марте в Первопрестольной приходилось выкладывать по 5,16 млн рублей при желании приобрести машину.