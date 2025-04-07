Кроссоверы Deepal G318 проходят сертификацию в России

Deepal, «дочка» китайского и хорошо известного в России автокоцерна Changan, планирует официально вывести на наш рынок гибридный кроссовер G318. Долго ждать не придется, «поднебесную» новинку обещают предложить россиянам уже в этом году.

Свежие фото Deepal G318, приехавшего в РФ для сертификации, опубликовали наши коллеги из «Российской газеты». SUV попал в кадр на автовозе. К основным особенностям новинки можно отнести дизайн кузова, опцию «танкового разворота», специальный режим движения для офф-роуда и 210-миллиметровый дорожный просвет.

Изначально «триста восемнадцатый» оснащен 252-сильным электромотором на задней оси, 1,5-литровым двигателем в качестве генератора и батареей, чья емкость составляет 19 либо 35 кВт*ч. Суммарная мощность силовой установки достигает 430 л.с.

Покупатели могут рассчитывать на пневмоподвеску, камеры кругового обзора, мультимедиа с встроенным караоке, а также на парочку блокировок: заднего дифференциала и виртуальную межосевую.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Deepal презентовала пикап-гибрид Hunter K50, имеющий шансы доехать до России.