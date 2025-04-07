Кроссоверы Deepal G318 проходят сертификацию в России

Свежие фото Deepal G318, приехавшего в РФ для сертификации, опубликовали наши коллеги из «Российской газеты». SUV попал в кадр на автовозе. К основным особенностям новинки можно отнести дизайн кузова, опцию «танкового разворота», специальный режим движения для офф-роуда и 210-миллиметровый дорожный просвет.
Изначально «триста восемнадцатый» оснащен 252-сильным электромотором на задней оси, 1,5-литровым двигателем в качестве генератора и батареей, чья емкость составляет 19 либо 35 кВт*ч. Суммарная мощность силовой установки достигает 430 л.с.
Покупатели могут рассчитывать на пневмоподвеску, камеры кругового обзора, мультимедиа с встроенным караоке, а также на парочку блокировок: заднего дифференциала и виртуальную межосевую.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Deepal презентовала пикап-гибрид Hunter K50, имеющий шансы доехать до России.