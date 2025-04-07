В России запретили навязывать допуслуги при покупке автомобиля

Поправки к закону «О защите прав потребителей» подписал Президент России Владимир Путин. Нововведения подразумевают прямой запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг населению.

Как сообщает ТАСС, новый закон вступит в силу с 1 сентября. Поэтому россиянам придется подождать начала осени для того, чтобы автодилеры, например, не смогли автоматически оформить клиенту лишнее оборудование или ненужную страховку.

Согласно поправкам, продажа дополнительных услуг или товаров возможна только с выраженного согласия покупателя. В большинстве случаев для этого будет необходимо оформить отдельную бумагу.

Кроме того, под запрет попадает навязывание дополнительных приобретений до заключения договора о покупке главного предмета сделки. Даже если покупатель оплатит что-то подобное, то сможет потребовать свои деньги назад и получить их в течение трех дней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, кто и как вынуждает автодилеров «разводить» клиентов.