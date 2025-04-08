Для России сертифицировали кроссовер-гибрид Exlantix ET

Российский офис Exeed, который отвечает и за «зеленый» бренд Exlantix, объявил, что гибридный кроссовер ET успешно прошел сертификацию для отечественного рынка. Первую партию автомобилей привезут в московские шоу-румы до конца текущего месяца. К главным достоинствам новинки относят динамику, расход топлива и запас хода.

Новинка доедет до наших дилеров в апреле

Старт российских продаж Exlantix ET все ближе, что подтверждает полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Гибрид обладает выразительным дизайном кузова и продуманной эргономикой интерьера. Доступны обогревы руля, зеркал, сидений. В последние, кстати, встроен массажер. Парковочный ассистент рассчитан на 18 сценариев.

В движение кроссовер приводит силовая установка Reev. В ее состав включили пару электродвигателей с отдачей 195 и 145 кВт, плюс бензиновый классический ДВС объемом 1,5 л. На разгон до «сотни» SUV тратит 4,8 секунды, расходуя 6,4 л горючего за 100 км пробега. На одной зарядке «китаец» может проехать 1180 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал об особенностях и адаптации Exlantix ET для России.