В России резко рухнул спрос на автомобили из Китая

За первый весенний месяц 2025 года в нашей стране было реализовано 43 тыс. «поднебесных» машин. По сравнению с прошлогодними результатами такие показатели на 49,5% ниже.

Согласно данным сообщества «Автомаркетолог», россияне по-прежнему охотнее всего приобретают кроссовер Haval Jolion, предпочитая его другим китайским машинам. Эта модель разошлась тиражом в 3967 штук, хотя в марте 2024-го своих владельцев нашли 6449 авто.

Вторая позиция досталась Chery Tiggo 7 Pro Max, просевшему до 3380 проданных экземпляров с прошлогодних 5211. Первую тройку замкнул Haval M6, чьи результаты съехали до 2012 машин с прежних 3510.

Geely Monjaro в марте этого года брали в 2,7 раза хуже, чем в начале весны 2024-го. Из салонов уехало 1936 машин вместо 5 144. Пятую ступеньку осилил Chery Tiggo 4 Pro благодаря показателю в 1900 экземпляров.