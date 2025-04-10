В России с начала года закрылись более 200 автосалонов, торгующих «китайцами»

В нашей стране с января по март 2025 года перестали работать 213 автосалонов, которые занимались продажами «поднебесных» машин. Это в три раза больше, чем за первый квартал прошлого года, когда с рынка были вынуждены уйти 67 площадок.

Больше всего дилеров потерял бренд Bestune — минус 26 шоу-румов. Второе место досталось Kaiyi из-за закрытия двух десятков торговых точек, на третьем расположилась марка DFM, лишившаяся 16 салонов. В первую десятку лидеров в этом ключе также вошли Geely и Jaecoo, Jetour и Li Auto, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг».

Если подобная тенденция сохранится до осени, то в конце года нас ожидает рекорд по количеству закрывшихся китайских автосалонов, считают аналитики. По их словам, при таком раскладе по локациям авторитейл в целом просядет ниже 4 тыс. шоу-румов.