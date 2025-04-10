К дебюту готов «родственник» привезенного в РФ для сертификации Mazda EZ-6

Новый кроссовер EZ-60 стал вторым продуктом Mazda, разработанным совместно с китайцами. Первенцем был лифтбэк EZ-6, который официально сертифицируют в России, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал в начале апреля. Можно предположить, что EZ-60, если в итоге доберется до конвейера, тоже однажды приедет в нашу страну.

В основе паркетника Mazda EZ-60 лежит «поднебесный» Shenlan S07, созданный хорошо известной в РФ компанией Changan. Дебют автомобиля должен пройти в рамках мотор-шоу в Шанхае, пишет «Авторевю». Родство с «китайцем» проще всего проследить по характерной подоконной линии и остеклению.

Технических подробностей о кроссовере немного. Известно, что он делит платформу EPA1 с уже упомянутым лифтбэком. Такая архитектура позволяет делать и «электрички», и последовательные гибриды. Например, батарейный EZ-6 комплектуется 258-сильным электродвигателем, установленным на задней оси. Гибридной модификации добавили 95-сильный «атмосферник».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал, какая именно версия лифтбэка Mazda EZ-6 имеет все шансы получить ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) для отечественного рынка. Кроме того, мы даже поделились уникальными снимками экземпляра, привезенного в Россию для сертификации.