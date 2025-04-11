Поставки машин из Китая в Россию снизились в 1,5 раза

За год импорт новых автомобилей из дружественной КНР в нашу страну сжался на 56% или в 1,5 раза. В Россию за первые два месяца 2025-го завезли 57 592 машины, а за аналогичный прошлогодний период — 88,8 тыс. экземпляров.

Как пишут «Известия», эксперты пришли к выводу, что россияне стали меньше интересоваться «поднебесными» машинами. В результате на складах дилеров и импортеров накопились довольные большие запасы «китайцев», сошедших с конвейера в 2023 и 2024 году. На сокращение спроса существенно повлияли высокая ключевая ставка, затрудняющая приобретение «железного коня» в кредит, а также индексация ставок утилизационного сбора.

С 2023 года Россия являлась крупнейшим внешним рынком для автопроизводителей из Китая. Но сейчас наша страна уступила пальму первенства Мексике и ОАЭ, заняв третью строчку.