Поставки машин из Китая в Россию снизились в 1,5 раза

Как пишут «Известия», эксперты пришли к выводу, что россияне стали меньше интересоваться «поднебесными» машинами. В результате на складах дилеров и импортеров накопились довольные большие запасы «китайцев», сошедших с конвейера в 2023 и 2024 году. На сокращение спроса существенно повлияли высокая ключевая ставка, затрудняющая приобретение «железного коня» в кредит, а также индексация ставок утилизационного сбора.
С 2023 года Россия являлась крупнейшим внешним рынком для автопроизводителей из Китая. Но сейчас наша страна уступила пальму первенства Мексике и ОАЭ, заняв третью строчку.