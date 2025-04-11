В продажу поступил Geely Starshine 8 с автопилотом по цене LADA Vesta

На родине продвинутый седан Geely Starshine 8 длиной более пяти метров комплектуется двумя вариантами гибридных силовых установок. В пересчете на рубли начальный ценник составляет 1,6 млн. За такие деньги в нашей стране продают флагманскую «Весту» в средней комплектации.

Габариты седана Geely Starshine 8 составляют 5018х1918х1480 мм. Размер колесной базы достигает 2928 мм. Четырехдверка оснащается гибридными комплексами EM-i и EM-P. В первом случае можно рассчитывать на 163-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л и 255 Нм тяги. Его дополняет 218-сильный электромотор, обеспечивающий крутящий момент в 350 Нм. Вторая вариация получила 112-сильный классический ДВС и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 18,4 кВт*ч.

Медиасистема с 15,4-дюймовой диагональю получила софт с вкраплением искусственного интеллекта DeepSeek. Кроме того, на борту есть набор водительских ассистентов повышенной автономности и 23 динамика. «Китаец» умеет сам объезжать препятствия, пока стрелка спидометра не зайдет за отметку 120 км/ч.

Российские перспективы Geely Starshine 8 пока не ясны.