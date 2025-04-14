В России реализуют менее 1,5 млн легковушек в 2025 году

При самом лучшем раскладе в этом году в нашей стране удастся реализовать 1,49 млн новых легковых машин. По сравнению с 2024-м ожидается просадка авторынка на 5%, и это считается позитивным сценарием. Тогда своих владельцев нашли 1,57 млн легковушек.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно экспертной оценке, более реалистичной все-таки является базовая версия прогноза. Речь идет о 12-процентном падении рынка за год. Скорее всего, он сожмется до 1,38 млн реализованных автомобилей. В самой негативной ситуации продажи легковых машин в России снизятся на 20% или до 1,25 млн штук.

По мнению аналитиков, наши люди все меньше покупают новые машины из-за высоких цен. Скорее всего, они снова вырастут из-за индексации утилизационного сбора. Кроме того, негативную роль играют высокие ставки по автокредитам, а также инфляция и отсутствие официального импорта глобальных брендов.