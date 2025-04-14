АВТОВАЗ объяснил, почему дорожают автомобили LADA

Представители Волжского автогиганта доступно объяснили, из чего складывается стоимость моделей «Лада». Их производителя часто упрекают в необоснованном завышении цен.

В официальном телеграм-канале «Поладим с LADA» АВТОВАЗ разъяснил, что его продукция дорожает из-за инфляции, а также стоимости сырья и энергоносителей. Кроме того, свою роль играют перемены в налоговой политике и прайс-лист на автозапчасти.

В Тольятти отметили, что цена машин с шильдиком в виде ладьи в том числе зависит от того, как власти регулируют отрасль. Плюс на ситуацию влияет ценовая политика конкурентов.

Напомним, последний раз цены на семейство машин «Лада» были проиндексированы в начале года. В 2024-м автомобили бренда в среднем подорожали на 4,3%. Такая цифра оказалась вдвое ниже инфляции.