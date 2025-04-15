Российские автодилеры рассказали о скидках на китайские машины в апреле

В середине весны почти треть «поднебесных» автобрендов стали предлагать россиянам больше скидок. Речь идет о суммах в интервале от 70 до 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. По его словам, на данный момент большая часть автомобильных марок из КНР находится на отечественном рынке в дисконтной зоне.

Некоторые марки сделали проще, снизив стоимость своих машин. Ряд автосалонов с дисконтом продвигает «железных коней», выпущенных в прошлом году. Средний размер скидки на «китайцев», сошедших с конвейера в 2024-м, составляет от 5 до 10%. На непопулярные комплектации скидывают и больше — до 15-20%, добавил коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.