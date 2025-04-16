Продажи метанового седана Belgee S50 начнутся во втором квартале 2025 года

Но, к сожалению, не в России, а только на родине

Об этом сообщает ресурс av. by, ссылаясь на главу завода «Белджи» Геннадия Свидерского. По его словам, заказы на Belgee S50 на метане начнут выполняться во втором квартале текущего года. Все работы над газовой версией автомобиля закончены, идут переговоры с партнером, который их проводил. Топ-менеджер добавил, что для кроссовера X50 подобная модификация не предусмотрена.

Кстати, нынешняя стратегия «Белджи» отражает современные тенденции «поднебесной» корпорации Geely, поэтому белорусский завод займется выпуском соответствующих машин, прекратив сборку купе-кроссоверов Tugella. В то же время предприятие будет ориентироваться на востребованные модели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал сроки появления обычной версии седана Belgee S50 в России.