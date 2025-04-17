Расходы россиян на новые автомобили снизились в два раза

По данным аналитиков, расходы россиян на новые автомобили в марте 2025 года сократились вдвое по сравнению с прошлогодними показателями. При сохранении лидерства китайских брендов их доля впервые за долгое время опустилась ниже 60%, тогда как японские марки показали заметный рост спроса.

При этом рыночная доля «китайцев» опустилась ниже 60%

Согласно расчетам «Газпромбанк автолизинга» и экспертов агентства «Автостат», в марте 2025 года расходы российских покупателей на новые автомобили составили 248 млрд рублей. Этот показатель оказался в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале 2025-го объем продаж новых автомобилей в денежном выражении составил 243,4 млрд рублей, что незначительно превышает показатели января, но вдвое уступает результатам марта 2024 года (495,4 млрд рублей).

Китайские производители сохраняют лидерство, однако впервые за продолжительный период они утратили 60-процентную долю рынка, опустившись до 58,4%. На их продукцию пришлось 145 млрд рублей потребительских расходов, что на 2,4% меньше февральского уровня.

Отечественные марки заняли 18,4% рынка, европейские — около 13%. Наибольший рост продемонстрировали японские автомобили — расходы на них увеличились на 18%, достигнув 12,6 млрд рублей. Снижение спроса на китайские автомобили совпало с сокращением их поставок — по итогам первых месяцев года импорт «поднебесных» авто уменьшился более, чем на треть.