Объем выдачи автокредитов в марте показал незначительный рост

В марте 2024 года российские банки одобрили 68,85 тысяч автокредитов на общую сумму 87,75 миллиардов рублей, что на 7% и 11% превышает февральские показатели.

Согласно данным, которые приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Объединенного Кредитного Бюро, на фоне роста количества выданных автозаймов наблюдалось снижение их стоимости. Средняя полная процентная ставка (ПСК) уменьшилась на 1,5 процентных пункта до 22,28%. Заметна разница между кредитами на новые и подержанные автомобили: 19,95% против 28,77%.

Снижение ставок на новые автомобили ниже ключевой ставки ЦБ (21%) эксперты связали с двумя основными факторами. Для ускорения продаж складских запасов дилеры активно проводят маркетинговые программы и предлагают специальные условия для займа средств. В то же время продолжается действие государственных программ льготного кредитования. При этом доля заемных средств, направленных на покупку новых авто, в общем объеме выдач сократилась до 66%, потеряв 2 процентных пункта по сравнению с февралем.