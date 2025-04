Лучшим автомобилем в мире в 2025 году признали кроссовер Kia

Основной титул в конкурсе World Car of the Year достался компактному электрокроссоверу Kia EV3, который в финальном голосовании опередил BMW X3 и Hyundai Inster. Это вторая подряд победа корейцев в номинации «Автомобиль года мира» и третья — в главной категории за все время.

Жюри конкурса World Car of the Year, в которое вошли 96 автомобильных журналистов из 30 стран, в рамках тайного голосования выбрало тройку лучших машин в мире. Объявление итогов проходило на автосалоне New York International Automobile Show — мотор-шоу проводится каждую весну в Манхэттене. Победителем премии оказался электромобиль Kia EV3. Для корейской марки это уже не первая победа: так, в прошлом году главную награду забрал EV9, а в 2020-м — Telluride.

В других категориях отметились китайский электрокар BYD Seagull, признанный лучшим городским автомобилем года, тогда как Volvo EX90 победил в номинации машин класса люкс. Porsche 911 Carrera GTS был признан лучшим спорткаром, а Volkswagen ID. Buzz получил награду за дизайн. Особого внимания также удостоилась глава BYD Стелла Ли — ее назвали самым влиятельным человеком в автомобильной индустрии в 2025 году.