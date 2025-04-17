Рассекречен обновленный кроссовер Haval H7

Рестайлинговый Haval H7 скоро дебютирует на китайском рынке. Кроссовер будет отличаться от предшественника легким фейслифтом и получит гибридную силовую установку Hi4.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», обновленный Haval H7 рассекретил «поднебесный» минпром. Судя по снимкам из его базы, паркетник обзаведется монолитной решеткой радиатора, где крупным шрифтом будет написано название бренда. Багажная дверца получит аббревиатуру материнского концерна GWM, хотя раньше вместо нее там красовался шильдик самого «Хавейла».

В движение посвежевший паркетник H7 должна приводить гибридная система Hi4, частью которой является наддувный двигатель GW4B15M объемом 1,5 л. Его максимальная мощность составляет 156 л.с., прочие технические характеристики пока неизвестны. Кузов сохранит прежние габариты, подробностей о возможных изменениях в салоне на данный момент нет.

Напомним, продажи дорестайлингового кроссовера Haval H7 в России начались на этой неделе, и портал «АвтоВзгляд» уже успел провести тест-драйв новинки.