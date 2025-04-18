В Россию завезли 23 000 машин по параллельному импорту за первый квартал

В нашей стране за первые три месяца текущего года зарегистрировали 22 795 легковых автомобилей и машин сегмента LCV, которые появились в РФ благодаря альтернативному импорту. Речь идет о 9,2% от общего числа всех авто, поставленных на учет.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал автомобильный эксперт Олег Мосеев. По его словам, титул бестселлера среди марок заработала Toyota. На ее долю пришлось 14,4% от всех регистраций, что составляет 3288 «японцев». Вторую строчку занял «поднебесный» Liхiang с 10,2-процентной долей, вылившейся в 2329 машин. На третьей позиции расположилась баварская марка BMW с 8,9% — 2017 штук в пересчете на автомобили.

Победителем в модельном рейтинге за названный период эксперт назван китайский кроссовер Liхiang L7 за счет 1222 экземпляров или куска пирога в 0,49%. Следом пристроился еще один паркетник — Geely Monajro. На его счету 0,47%, то есть 1152 «железных коня» нашли своих владельцев. Затем идет седан, который часто принято называть легендарным в наше время — Toyota Camry. Она сумела урвать 0,37%, а это 913 четырехдверок.