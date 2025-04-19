АВТОВАЗ объявил дату начала продаж LADA Iskra

19 апреля — важный день для Волжского автозавода. В 1970-м на конвейер встала «Копейка», а в 2025-м — совершенно новая модель LADA Iskra, разработанная на современной и технологически независимой, как говорят в компании, платформе. Уточняется, что на момент запуска серийного производства модель локализована более чем на 90%.
Первыми в рамках торжественной церемонии с конвейера сошли седан в красном цвете и универсал, окрашенный в синий. Рядом с ними на пьедестал поставили белый ВАЗ-2101. И такие машины собрали на площадке не случайно: они символизируют государственный флаг Российской Федерации и «подчеркивают преемственность поколений отечественного автопрома».
В день запуска серийного производства тольяттинцы объявили и дату начала полноценных продаж — 20 июля. То есть семейство выйдет чуть позже, чем предполагалось: ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что рыночный дебют новинки состоится «во втором квартале ближе к лету».
При этом цены и комплектации волжане по-прежнему держат в секрете. Очевидно, их раскроют только через несколько месяцев.