Южная Корея нарастила экспорт автомобилей в Россию

Согласно данным таможенной службы Республики Корея, в марте 2025 года поставки автомобилей в Россию достигли в денежном выражении 72,2 млн долларов, показав максимальное значение за последние 13 месяцев. По сравнению с мартом прошлого года, когда объем экспорта составлял 44,2 млн долларов, прирост — 63%.

В рейтинге основных импортеров южнокорейских автомобилей Россия заняла 12-ю позицию, значительно уступив лидерам — США (2,7 млрд долларов), Канаде (487 млн) и Австралии (226 млн). Примечательно также и то, что среди крупнейших покупателей оказались и страны Центральной Азии: Киргизия с показателем 501 млн долларов заняла 5-е место по итогам квартала, а Казахстан с 486 млн — 6-е.

Годовая динамика показывает относительную стабильность: за период с апреля 2024 по март 2025 года экспорт в Россию составил 579 млн долларов, что лишь незначительно меньше показателя предыдущего годового периода (583 млн). При этом квартальные показатели этого года демонстрируют небольшое снижение: за первые три месяца в Россию было поставлено автомобилей на 156,4 млн долларов при 165,3 млн за аналогичный период 2024-го.