Суперкар-гибрид Honda NSX бесплатно достался японской полиции

Как сообщает ресурс Motor1, полицейские Страны восходящего солнца получили гибридный NSX, который уже успел примерить соответствующую ливрею. Из этого устроили целое торжественное мероприятие. Присутствуя на нем, экс-хозяин автомобиля выразил уверенность, что от такой машины не сможет скрыться ни один злоумышленник.
А теперь самое вкусное — техническая начинка. Вышеупомянутая Honda NSX обладает 573-сильной гибридной силовой установкой, построенной на основе V-образной «шестерки» с двойным турбонаддувом объемом 3,5 л. В ансамбль также входит тройка электродвигателей. Передачи переключает 9-диапазонный «робот». Первую «сотню» такая «японка» играючи берет за три секунды. Максимальная скорость ограничивается отметкой 307 км/ч.