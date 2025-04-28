Российский рынок новых автомобилей впервые в апреле глобально вышел в плюс

За прошлую неделю в нашей стране удалось реализовать 26 836 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов. Хотя продажи и выросли, такой результат не стал еженедельным максимумом текущего года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, с 21 по 27 апреля в России нашли своих владельцев 23 657 новых легковых автомобилей, что на 6,5% больше, чем на предыдущей неделе. В сегменте LCV продажи увеличились до 1864 машин или на 15,7%.

В свою очередь грузовики разошлись тиражом 1092 экземпляра, прибавка составила 16,4%. Почти так же увеличилась реализация автобусов — на 16,1%, что вылилось в 223 штуки.

Напомним, на данный момент рекордной по продажам в этом году остается 14-я неделя — период с 31 марта по 6 апреля. Тогда в России реализовали 27 805 новых автотранспортных средств.