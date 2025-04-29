В России накопилось около полумиллиона непроданных новых легковушек

В первом квартале запасы новых легковых автомобилей в нашей стране сохранились на уровне начала года, что составляет около 500 тыс. штук.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, на складах в РФ томятся в районе 300 — 350 тыс. машин китайских марок. Еще 150 — 200 тыс. имеют шильдики отечественных, псевдороссийских, а также белорусских и глобальных альтернативных брендов.

Плюс в том, что в стоках появились автомобили нового модельно года. А машины, выпущенные в 2023-м и 2024-м, выбывают из игры, отметил эксперт.

Напомним, за первые три месяца этого года в нашей стране удалось реализовать 247 тыс. легковых машин. За тот же период в Россию ввезли 256 тыс. новых авто.