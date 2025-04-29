Стало известно, когда кроссовер GAC GS4 получит в России полный привод

Еще одна версия кроссовера GAC GS4 может выйти на российский рынок уже этим летом. Ожидается, что у нее будет более широкий список оснащения, но главное — система полного привода.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», GAC GS4 с полным приводом появится в России уже в этом году. По информации наших коллег, первые автомобили с четырьмя ведущими колесами доберутся до дилеров в июле, а попросят за них около 3,5 млн рублей. Но официально информация пока не подтверждается, представительство марки не раскрывает ни дату начала продаж, ни стоимость.

В отличие от единственной присутствующей на данный момент переднеприводной версии с названием GB за 3 млн рублей, новая получит не только систему полного привода, но и расширенный список опций. Среди ожидаемых улучшений — панорамная крыша, электропривод багажника, а также, возможно, классический «автомат» в трансмиссии.

Не исключается, что, помимо прочего, полноприводный GAC GS4 обзаведется 19-дюймовыми дисками, системой автоматического переключения света фар, круговым обзором на 540° и 14,6-дюймовым экраном мультимедийки. Эти опции представлены в китайской версии модели под названием GAC Trumpchi GS4 Max.

Стоит упомянуть, что аналогичные предложения в сегменте, такие как Geely Atlas, оцениваются в 3,7-4,0 млн рублей. А сам GAC GS4 (переднеприводный) стоит сейчас в России 3 млн «деревянных» без учета скидок по спецпредложениям.