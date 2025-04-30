В России опустились цены на «серый» кроссовер GAC S7

В связи с изменениями курса валют на российском рынке обновились цены на кроссовер GAC S7, недавно представленный в Китае. Мощный гибрид, который пока предлагается в нашей стране только по «серым» схемам, теперь продается в РФ на более выгодных условиях.

Как сообщает портал Quto.ru, прежде новенький GAC S7 предлагался в России только в одной из топовых версий 180km Ultra 4WD (была от 4,9 млн рублей). Теперь же ассортимент расширился, а вместе с тем снизились и прайсы — как в целом на «серую» модель, так и на то самое исполнение 180km Ultra 4WD. Отныне приобрести кроссовер можно по цене от 3,5 млн.

Так, самая доступная версия 115km Pro version продается за 3 554 000 рублей. Более продвинутые 205km Max version, 205km Max Intelligent Driving Edition и 205km Max LiDAR version — за 3,9-4,2 млн. За 180km Ultra 4WD просят 4 098 000 целковых, за топовую 180km Ultra 4WD LiDAR Edition — 4 415 000.

GAC S7 оснащается гибридной установкой, в которую входят 1,5-литровый турбомотор мощностью в 160 л.с., выступающий по большей части в роли генератора, и электродвигатели: один — у базовых версий и пара — у топовых. При этом суммарная отдача агрегата достигает 392 или 501 л.с. Полноприводные модификации способны набрать скорость в 100 км/ч за 5,8 секунд, а максималка всех исполнений ограничена 185 км/ч.

Добавим, что GAC S7 должен официально выйти на российский рынок — представительство бренда подтвердило, что продажи начнутся в 2026 году. А подробнее портал «АвтоВзгляд» рассказывал об этой модели здесь.