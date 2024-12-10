Раскрыты характеристики кроссовера GAC S7, который приедет в Россию

Продажи кроссовера GAC S7 в Поднебесной должны стартовать в начале следующего года. Ожидается, что в России эта новинка появится значительно позднее — в первом квартале 2026-го. Одной из главных особенностей автомобиля в передней части является световая полоса, собранная из 2248 элементов. Суть в том, что она может показывать различные изображения. Новинку представили широкой общественности на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре.

Как сообщает портал «Китайский автомобили» со ссылкой на местный минпром, GAC S7 станет первенцем в новой линейке машин бренда с литерой S. В основе кроссовера лежит свежая модульная архитектура EV+.

Гибридная установка S7, по словам производителя, относится к системам нового поколения. Она базируется на 160-сильном турбомоторе объемом 1,5 л. Агрегат напрямую связан с колесами, то есть кроссовер является параллельным гибридом. Информацию о его электродвигателях пока не раскрывают.

Зато известно, что все версии паркетника получат железо-фосфатные аккумуляторы. Производством батарей меньшей емкости занимается Yinpai, большей — Zenergy. Запас хода полностью подготовленного к путешествию GAC S7 должен превысить 1000 км.

Габариты кроссовера-гибрида составляют 4900х1950х1780 мм при колесной базе 2880 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Опционально S7 оснащается лидаром от Huawei, эта же компания отвечает за водительские ассистенты. В пятиместном салоне можно рассчитывать на внушительный «парящий» монитор и двухспицевый руль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, почему встали продажи весьма удачного компактного кроссовера GAC GS3 в России. Казалось, что модель станет локомотивом бренда, но ее не покупают.