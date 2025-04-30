Аналитики подсчитали, какие средние скидки сейчас дают на новые авто в России

За первые три месяца 2025 года в нашей стране медианный размер скидки от официальных дилеров на новый автомобиль составил 21%. Но в некоторых случаях дисконт доходил и до 50% от полной стоимости.

Как сообщает сервис «Авто.ру Оценка», большая часть машин в России до сих продается со скидками. Наблюдается тенденция к усилению «рынка клиента», то есть покупателей пытаются зазвать всеми правдами и неправдами.

В первом квартале средняя скидка на автомобиль, приобретаемый в кредит, достигала 11%, по программе trade-in — 7% и всего 2% давали, если клиент оформлял в салоне полис КАСКО.

В списке из десяти регионов страны с наибольшими продажами новых автомобилей максимальный размер дисконта — а именно 24% — зафиксировали в Петербурге. Отстающая на один процент Москва заняла вторую строчку. В то же время больше всего торговцы жадничали в Башкортостане, скидывая в среднем лишь 15%.