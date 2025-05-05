Число дилерских контрактов в России увеличилось на 20%

За последний год в России появилось несколько новых автомобильных марок, и это, разумеется, повлияло на увеличение числа дилерских сделок. Так, например, на отечественный рынок вышли бренды Knewstar, Soueast, Rox, Oting и ряд других. При этом количество самих дилерских центров выросло несильно — с 3028 до 3082 автосалонов, то есть всего на 2%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Стоит также отметить, что число фактических локаций дилерских центров практически не изменилось — всего появилось 19 новых адресов, что представляет рост менее 1%. Это свидетельствует о том, что расширение сети происходит преимущественно благодаря увеличению количества брендов, представленных в существующих торговых точках, а не за счет открытия новых площадок.