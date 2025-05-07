Российский авторынок к началу мая сжался более чем на четверть

Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле россияне приобрели 99 408 автомобилей. В свою очередь аналитики ППК насчитали 105 939 штук за тот же месяц.
По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, апрельские цифры вполне закономерны и не являются неожиданностью. Состояние отечественного авторынка обусловлено политикой нашего правительства в этой отрасли, добавил эксперт.
Широкий ассортимент и значительные скидки замедлили падение автомобильных продаж. Но эти «плюшки» не так привлекательны для населения, как предложения банков по вкладам. Спрос на автомобили могут простимулировать льготные программы и субсидии со стороны государства, заключил Калицев.
По информации аналитического агентства «Автостат», в тройку самых популярных марок в стране за апрель 2025 года вошли LADA, Haval и Chery. Лидерами модельного рейтинга стали LADA Granta и Vesta, а также Haval Jolion.