Российский авторынок к началу мая сжался более чем на четверть

За первые четыре месяца текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране просели на 26%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В 2025-м в России удалось реализовать 360 008 машин названных сегментов.

Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле россияне приобрели 99 408 автомобилей. В свою очередь аналитики ППК насчитали 105 939 штук за тот же месяц.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, апрельские цифры вполне закономерны и не являются неожиданностью. Состояние отечественного авторынка обусловлено политикой нашего правительства в этой отрасли, добавил эксперт.

Широкий ассортимент и значительные скидки замедлили падение автомобильных продаж. Но эти «плюшки» не так привлекательны для населения, как предложения банков по вкладам. Спрос на автомобили могут простимулировать льготные программы и субсидии со стороны государства, заключил Калицев.

По информации аналитического агентства «Автостат», в тройку самых популярных марок в стране за апрель 2025 года вошли LADA, Haval и Chery. Лидерами модельного рейтинга стали LADA Granta и Vesta, а также Haval Jolion.