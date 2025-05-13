Кроссовер Nordcross 001 приедет в Россию в конце мая

В нашей стране еще не было официальной премьеры бренда Nordcross, но один из российских дилеров уже открыл предзаказы на модель с индексом 001.

Китайский семиместный Nordcross 001 представляет собой мягкий гибрид, оснащенный системой полного привода. Кроссовер получил матричную оптику, внутреннюю отделку из дорогой кожи сорта наппа и четырехзонный климат-контроль, сообщил новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили».

Донором для «Ноль-ноль-первого» стал паркетник Lynk & Co 09, чьи габариты составляют 5042х1977х1780 мм, а саму «девятку» сделали на базе Volvo XC90. Под капотом установлен 254-сильный наддувный мотор объемом 2,0 л, переключением передач заведует «автомат» на 8 передач.

Напомним, что сейчас Lynk & Co вместе с Volvo принадлежат Geely. А Nordcross, как и Knewstar — новоиспеченные марки, созданные исключительно для России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Nordcross 001 сертифицировали для нашего рынка.