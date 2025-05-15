Chery раскрыла больше характеристик Lepas L8, который может приехать в РФ

Представители Chery рассказали, что новый кроссовер их дочерней марки Lepas с индексом L8 будет доступен с бензиновым мотором, а также в виде электрокара и подключаемого гибрида.

Будучи «электричкой», Lepas L8 сможет проехать 700 км без дополнительного подключения к розетке, расходуя в среднем 12 кВт*ч на сотню километров пробега. Быстрая зарядка способна за пять минут наполнить SUV энергией на 150 км пути.

В бензиновом и гибридном исполнении новинка получит двухлитровый турбомотор с четырьмя цилиндрами. «Восьмерка» с приставкой PHEV должна проехать без дозаправки более 1300 км, сжигая в пути около 4,5 л горючего каждые 100 км.

Кроссоверы бренда Lepas будут продавать в разных странах мира, но пока не уточняется, в каких именно. L8 заявлен как флагман, старт реализации намечен на конец этого года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайские автобренды Lepas и iCar могут официально прийти в Россию.