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Минивэн Sollers SP7 доберется до российских дилеров летом

Трехрядный MPV ощутимо подешевел до начала продаж

Видимо, локализация минивэна Sollers SP7 идет семимильными шагами. Если раньше производитель планировал открыть продажи этой модели осенью, то теперь — летом.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минивэн Sollers SP7 доберется до российских дилеров летом

Как сообщает редакция Motor.ru, на выставке, посвященной 80-летию Победы, которая прошла в Казани, представитель «Соллерса» заявил, что цены на новый минивэн SP7 стартуют с отметки 5 млн рублей. Хотя еще в конце февраля говорили, что попросят на полмиллиона больше.

Новый Sollers SP7, являющийся клоном JAC Refine RF8, поставят на конвейер в Елабуге. Поначалу клиентам предложат всего одну комплектацию, зато богатую. Под капот MPV установят 224-сильный наддувный двигатель объемом 2,0 л, а передачи станет переключать 8-диапазонный «автомат».

В семиместном салоне на втором ряду будут расположены «капитанские» кресла, оборудованные встроенным массажером, вентиляцией и набором электроприводов. Предусмотрены два люка, полдюжины «эйрбегов» и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России обновят среднюю версию Sollers Atlant и локализуют «автомат» для нее.

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