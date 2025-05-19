Минивэн Sollers SP7 доберется до российских дилеров летом

Видимо, локализация минивэна Sollers SP7 идет семимильными шагами. Если раньше производитель планировал открыть продажи этой модели осенью, то теперь — летом.

Как сообщает редакция Motor.ru, на выставке, посвященной 80-летию Победы, которая прошла в Казани, представитель «Соллерса» заявил, что цены на новый минивэн SP7 стартуют с отметки 5 млн рублей. Хотя еще в конце февраля говорили, что попросят на полмиллиона больше.

Новый Sollers SP7, являющийся клоном JAC Refine RF8, поставят на конвейер в Елабуге. Поначалу клиентам предложат всего одну комплектацию, зато богатую. Под капот MPV установят 224-сильный наддувный двигатель объемом 2,0 л, а передачи станет переключать 8-диапазонный «автомат».

В семиместном салоне на втором ряду будут расположены «капитанские» кресла, оборудованные встроенным массажером, вентиляцией и набором электроприводов. Предусмотрены два люка, полдюжины «эйрбегов» и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России обновят среднюю версию Sollers Atlant и локализуют «автомат» для нее.