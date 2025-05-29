В Китае представили три модели бренда Nordcross для российского рынка

26 мая состоялась торжественная церемония, посвященная экспорту первой партии автомобилей Nordcross в Россию. Представители завода организовали презентацию, в ходе которой показали три модели, которые поступят на отечественный рынок. Две из них созданы на основе электромобилей Lotus, а третья — кроссовер Nordcross 001, уже получивший сертификацию в РФ.

Первый автомобиль бренда, Nordcross 001, разработан на платформе Lynk & Co 09. Это 7-местный гибридный кроссовер с габаритами 5042 мм в длину, 1977 мм в ширину и 1780 мм в высоту и колесной базой 2984 мм. Под капотом у него установлен 2-литровый двигатель мощностью 254 л.с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Передача крутящего момента осуществляется через 8-ступенчатую автоматическую коробку.

Второй моделью Nordcross выступил 5-местный электрический кроссовер, созданный на платформе Lotus Eletre. При колесной базе 3019 мм его габариты составляют 5103 мм в длину, 2019 в ширину и 1630 мм в высоту. В зависимости от версии мощность этой модели может достигать 612 или 918 л.с. Установленная батарея на 112 кВт·ч обеспечивает запас хода от 560 до 700 км.

Третьей моделью марки стал седан — переосмысленный Lotus Emeya. Его габариты достигают 5139/2005/1459 мм, колесная база — 3069 мм. Четырехдверка доступна в двух версиях с отдачей, как и у второй модели, в 612 и 918 л.с. Она располагает аккумулятором емкостью 102 кВт·ч, который обеспечивает запас хода от 480 до 650 км.

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что первая партия Nordcross 001 уже отправилась в Россию. Производитель завершил необходимые процедуры, включая оформление сертификатов. Две другие модели начнут отгружать позже.

Представители завода Heilongjiang North Special Purpose Vehicle заявили, что предприятие ориентировано именно на российский рынок. Официальный дистрибьютор марки, компания «Слава Моторс Рус», пока не сообщает, когда автомобили появятся в продаже.