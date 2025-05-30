В России рекордно сократилось число автосалонов

В самое ближайшее время в нашей стране рискуют исчезнуть 15-20% дилерских шоу-румов: буквально не дожидаясь начала следующего года. Прежде всего угроза закрытия нависла над теми автосалонами, что пытаются торговать машинами редких китайских марок.

До конца года могут закрыться минимум 15% дилерских центров

Об этом сообщает издание «Бизнес Online», ссылаясь на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, который оценил динамику отечественного авторынка за первые четыре месяца 2025 года.

По словам эксперта, российские автодилеры уже приступили к сокращению персонала. В результате около 10-15% сотрудников отрасли лишились рабочих мест. Если текущие тенденции не изменятся, множество автопродавцов не доживут до очередного Нового года. А падение продаж на отечественном авторынке продолжится, если не появится возможность доступного кредитования, подчеркнул г-н Подщеколдин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что дилеры назвали россиянам причину некоторого, хотя и весьма относительного, оживления авторынка в апреле. Напомним, что в середине весны продажи пошли вверх главным образом потому, что драйвером реализации новых автомобилей стал корпоративный сектор.