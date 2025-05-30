Китайцы раскрыли все подробности о новом Voyah Free+

Компания Voyah, входящая в состав концерна Dongfeng, анонсировала старт предварительных продаж кроссовера Free+ — он выйдет на китайский рынок в следующем месяце. Точные цены пока не называются, но зато производитель полностью раскрыл дизайн и технические характеристики новинки.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты предыдущей версии, но получил ряд изменений. Спереди появился новый бампер, сплошная панель вместо решетки радиатора и переработанная светодиодная оптика. Сбоку остались скрытые дверные ручки и классические зеркала, а на крыше теперь установлен лидар.

Ключевые изменения затронули системы автономного вождения. Free+ оснащается платформой Huawei Qiankun Smart driving ADS 4.0, которая позволяет машине самостоятельно парковаться, проезжать перекрестки и даже предупреждать других водителей с помощью сигналов.

Модель построена на платформе ESSA, а в движение приводится гибридной силовой установкой. В нее входят 1,5-литровый турбомотор мощностью в 129 л.с., работающий как генератор энергии, и электромотор, выдающий 292 л.с. Подробностей о запасе хода и емкости батареи пока нет, но известно, что кроссовер сможет разгоняться до 180 км/ч.

Позже появится и полноприводная модификация с двумя электродвигателями суммарной мощностью в 476 л.с. и максимальной скоростью уже в 200 км/ч, передает портал «Китайские автомобили».

Российские перспективы Voyah Free+ неясны, однако он вполне может добраться и до нашего рынка. И даже локализоваться в РФ — на мощностях завода «Моторинвест» под Липецком.