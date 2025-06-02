Mazda готовит новый кроссовер CX-20, который может стать заменой CX-3

Компания Mazda анонсировала разработку нового компактного кроссовера CX-20, который придет на смену устаревшей модели CX-3. Ожидается, что модель унаследует свежий дизайн в стиле Kodo, представленный на более крупных CX-60 и CX-90.

Концептуальные эскизы демонстрируют динамичный облик CX-20 с плавными линиями, покатой крышей и выразительной передней частью. Внутреннее пространство обещает быть просторнее, чем у предшественника CX-3. Салон, вероятно, получит цифровую панель приборов и обновленную мультимедийную систему, хотя вопрос о том, сохранится ли фирменный поворотный контроллер или его место займет сенсорная панель, как в китайских версиях моделей Mazda, пока остается открытым.

Carscoops сообщает, что техническая начинка CX-20 будет включать переднеприводную платформу с опциональным полным приводом. А в качестве силового агрегата выступит гибридная система на базе бензинового двигателя на 1,5 или 2,0 литра.

Завод Mazda в Таиланде, где планируется выпуск модели, уже модернизирован для производства электромобилей и гибридов. Это может указывать на то, что модель изначально разрабатывалась с учетом возможных опций электрификации, хотя гибрид пока не подтвержден. Официальная презентация CX-20 должна состояться в ближайшее время.