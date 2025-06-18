Обновленная LADA Niva Travel дебютировала на ПМЭФ-2025

Отечественная Niva Travel спереди обзавелась полностью светодиодной оптикой, переработанной решеткой радиатора и иным бампером. В результате экстерьер стал более агрессивным, а двигатель охлаждается эффективнее. Теперь автомобиль может похвастать повышенным уровнем комфорта, но при этом остается доступным и неприхотливым.

Под капотом обновленной LADA Niva Travel установлен абсолютно незнакомый общественности 90-сильный восьмиклапанный мотор объемом 1,8 л. Для него создали уникальные системы охлаждения, подачи топлива, впуска и выпуска. Всего инженеры АВТОВАЗа модернизировали более полусотни деталей. В итоге мощность силового агрегата выросла на 7 л.с., добавилось 24 Нм тяги. Отметим, что 80% крутящего момента доступны уже при 1000 об/мин. Помимо всего прочего, «Ниву» научили экономить до 30% горючего, снизился уровень шумов и вибраций.

За счет «дружбы» с новым мотором трансмиссия стала надежнее. Управляемость и плавность хода улучшились за счет появления стабилизатора поперечной устойчивости в подвеске. Долговечность ходовой части и безопасность машины в целом повышена за счет нерегулируемых подшипников в передних ступицах и тормозных дисков с вентиляцией.

На данный момент Niva Travel успешно прошла испытания на стенде, хорошо показала себя на тестовых полигонах и дорогах в разных погодных условиях. Известно, что посвежевший внедорожник пойдет в серию уже в четвертом квартале текущего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Travel вошла в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.