В России продали более двух миллионов китайских машин с начала СВО

В нашей стране с марта 2022 года по май текущего на учет поставили более двух миллионов машин с шильдиками китайских автопроизводителей. Из них 1,8 млн относятся к легковушкам, еще 200 тыс. — грузовики и менее 7 тыс. пришлось на долю LCV-сегмента.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, помимо пары вышеупомянутых миллионов «китайцев», за период с начала специальной военной операции (СВО) в России также регистрировали модели российских и белоруссих марок, построенных на основе «поднебесных» доноров.

По брендам с марта 2022-го по продажам в РФ лидирует хорошо известный в стране автогигант Haval, сумевший реализовать у нас 385,2 тыс. машин. Вторая строчка досталась Chery, в случае которой своих владельцев нашли 355,9 тыс. автомобилей. Тройку лидеров замыкает Geely, реализовавшая 295,2 тыс. штук.

Кроме того, в первую пятерку удалось войти Changan, пристроившей 179,5 тыс. машин, и Omoda, продавшей 104,1 тыс. новых автомобилей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайцы «раздувают» продажи, экспортируя новые авто под видом подержанных.