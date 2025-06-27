Ждем и в России: Chery открыла предпродажи седана Fulwin A9L

К особенностям новинки эксперты относят нетипичный для линейки бренда дизайн, систему автономного вождения, ну и гибридную силовую установку. Официальных заявлений о появлении «девятки» в России пока не было, но это вполне возможно, ведь «Чери» давно представлена у нас официально.

Габариты Fulwin A9L составляют 5018х1965х1500 мм при колесной базе 3000 мм. Салон рассчитан на пять человек, позже может появиться премиальная версия для четверых седоков. В основе седана лежит продвинутая платформа E0X.

Параллельная гибридная система «девятки» состоит из 156-сильного турбомотора объемом 1,5 л, электропривода и трансмиссии DHT Pro. К этому прилагается литий-железо-фосфатной батарея емкостью 33,68 кВтч. Начальные версии комплектуются 217-сильным электромотором, общая мощность доходит до 374 л.с. В случае полного привода можно рассчитывать на 639 л.с. На родине седан Chery Fulwin A9L доступен минимум за 1,75 млн рублей в пересчете на наши деньги.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал и о других «фишках» Chery Fulwin A9L, включая наполнение интерьера.