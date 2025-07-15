Li Auto официально раскрыла оформление салона кроссовера i8

Китайский автопроизводитель Li Auto/Lixiang обнародовал изображения главных элементов интерьера батарейного паркетника i8. Заказы на эту новинку в Поднебесной начнут принимать уже через пару дней, «живой» дебют должен состояться 29 июля. Возможно, со временем «китаец» доберется и до России, ведь с недавних пор бренд представлен у нас официально.

Как сообщает AutoHome, для Li Auto i8 дизайнеры могут доработать форму центральных воздуховодов. А в целом интерьер почти целиком унаследован от родственных гибридных кроссоверов, которые входят в L-серию. Покупатели смогут рассчитывать на габаритную диагональ, сочетающую в себе функции центрального и пассажирского дисплеев. Кроме того, внутри установят знакомый поклонникам бренда руль, усеянный кнопками, плюс лаконичную LED­-панель, куда выводится основная информация. Помимо всего прочего, предусмотрена парочка беспроводных зарядок для гаджетов.

Судя по всему, салон «восьмерки» сделают шестиместным. Второй ряд сидений представляет собой раздельные кресла, одному из них досталась выдвижная оттоманка для ног. Не будем забывать про контурную подсветку, панорамную крышу и динамики в потолке. Ожидается появление откидного дисплея для задних пассажиров, как у других моделей Lixiang.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал техническую начинку Li Auto i8 и назвал дату старта его продаж на родине.