Раскрыты подробности обновления внедорожника Tank 400

Судя по всему, обновление принесет Tank 400 не особо много изменений. Внедорожнику слегка переработают дизайн кузова, а техническая начинка, похоже, останется прежней. Можно сказать, что формально «китайцу» все это не нужно, поскольку он не так давно появился на свет.

Китайцы решились на рестайлинг спустя два года после появления модели

Подробности обновления среднеразмерного Tank 400 обнародовал минпром КНР, опубликовав фотографию внедорожника. Глядя на изображение, можно понять, что модель стала визуально чуть шире. Снаружи добавились матовые декоративные элементы, для охлаждения силовых агрегатов появились дополнительные жалюзи. Полностью перерисованы бамперы, стали другими «оправы» противотуманных фонарей и задних катафотов, а на крыше красуется лидар. На багажную дверь нанесли аббревиатуру, символизирующую название материнского для «Тэнка» концерна GWM.

В ходе эволюции габариты «четырехсотого» составили 4964х1970х1905 мм. «Китаец» прибавил 86 мм в длину и десятку в ширину. Расстояние между осями — 2850 мм. Маркировка Hi4 говорит о том, что вышеупомянутое китайское ведомство показало общественности гибрид. У него под капотом 252-сильный двигатель с «улиткой» объемом 2,0 л. Явно имеется и электромотор, но его отдача пока неизвестна. Предположительно, суммарная мощность силовой установки доходит до 408 л.с.

Напоследок остается сказать, что обновленный Tank 400 способен буксировать 2,5-тонный прицеп с тормозами, а без них — 750-килограммовый.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда продажи Tank 400 стартовали в России.